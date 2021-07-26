Прирост случаев COVID-19 достиг рекордных значений в Турции

Стамбул, 26 июля. Прирост случаев заболевания COVID-19 достиг рекордных значений в Турции за последние 2,5 месяца.

Суточный прирост зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом составил в воскресенье 14 230. Это максимальный показатель в стране с 11 мая. С начала июля он увеличился более, чем втрое. Об этом свидетельствуют данные Минздрава Турции.

"Сегодня сделано 223 837 тестов, выявлено 14 230 новых случаев COVID-19, умерли 55 человек", — говорится в сообщении минздрава страны.

Максимальный суточный прирост заболеваемости был 16 апреля — 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться, однако, с середины июля вновь стал увеличиваться. Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа призвал усилить меры по борьбе с пандемией COVID-19.

Недавно, власти ЮАР приняли решение смягчить ряд мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в связи с прекращением пика третьей волны COVID-19 в республике.