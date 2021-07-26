США пригрозили талибам авиаударами в случае продолжения атак в Афганистане

Вашингтон, 26 июля. Командующий Центральным командованием ВС США, генерал Кеннет Маккензи заявил, что американская авиация продолжит наносить авиаудары по боевикам на территории Афганистана.

По его словам, США за последние несколько дней увеличили число ударов в поддержку местных властей. Он отметил готовность американской стороны продолжить оказание усиленной поддержки афганским силам, если представители запрещенного в России движения «Талибан»1 продолжат свои атаки.

«И мы готовы и дальше оказывать такую же усиленную поддержку в ближайшие недели, если талибы продолжат свои атаки», — цитирует генерала Agence France-Presse.

Ранее официальный представитель политического офиса движения «Талибан» заявил, что боевики сложат оружие после формирования в Кабуле нового, приемлемого для обеих сторон конфликта, правительства. По его словам, пока действующий президент Афганистана Ашраф Гани остается у власти, любые требования о прекращении огня для талибов равнозначны призывам к их капитуляции.

1 Организация запрещена на территории РФ.