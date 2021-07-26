Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 05:47
05:46
Политика
«Время упущено»: украинский политолог не верит в решение проблемы по Донбассу и Крыму
05:45
Экономика
Россия будет платить Евросоюзу углеродный налог на 1,1 млрд евро в год
05:44
Общество
Триллер «Время» стал лидером российского кинопроката в выходные
05:30
Общество
Россиянам назвали самые удачные дни для работ на огороде в августе
05:29
Общество
Вильфанд спрогнозировал продолжение купального сезона в августе в Москве
05:27
Общество
Украинец раскритиковал разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 за русский язык в трейлере
05:26
Общество
Россиян предупредили об изменении цен на авиабилеты
05:26
Общество
«Проамериканская партия»: немцы разгневаны «Зелеными» за критику «СП-2»
05:25
Спорт
«Большой удачи»: россияне поддержали фехтовальщиков и гимнастов перед Олимпиадой
05:08
Политика
«Хуаньцю шибао»: Запад не может победить Россию через силу, а потому прибегает к махинациям
Все новости

США пригрозили талибам авиаударами в случае продолжения атак в Афганистане
Армия
США пригрозили талибам авиаударами в случае продолжения атак в Афганистане
airforce.com  /  U.S. Air Force

Вашингтон, 26 июля. Командующий Центральным командованием ВС США, генерал Кеннет Маккензи заявил, что американская авиация продолжит наносить авиаудары по боевикам на территории Афганистана.

По его словам, США за последние несколько дней увеличили число ударов в поддержку местных властей. Он отметил готовность американской стороны продолжить оказание усиленной поддержки афганским силам, если представители запрещенного в России движения «Талибан»1 продолжат свои атаки.

«И мы готовы и дальше оказывать такую же усиленную поддержку в ближайшие недели, если талибы продолжат свои атаки», — цитирует генерала Agence France-Presse.

Ранее официальный представитель политического офиса движения «Талибан» заявил, что боевики сложат оружие после формирования в Кабуле нового, приемлемого для обеих сторон конфликта, правительства. По его словам, пока действующий президент Афганистана Ашраф Гани остается у власти, любые требования о прекращении огня для талибов равнозначны призывам к их капитуляции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / США пригрозили талибам авиаударами в случае продолжения атак в Афганистане
сша афганистан талибан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru