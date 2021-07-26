Россиян предупредили об опасных последствиях употребления алкоголя в жару

Москва, 26 июля. Жара негативно влияет на работу сердца. Употребление алкоголя при этом будет усиливать расстройство сердечной деятельности, заявил нарколог Евгений Брюн.

Россияне, по словам врача, должны помнить, что жара несовместима с алкоголем. Последствия от употребления спиртных напитков в жаркую погоду могут быть катастрофическими. Речь идет об инфарктах и инсультах.

«Если алкоголь все-таки присутствует на столе, то он должен быть очень легким, разбавленным», — подчеркнул нарколог в беседе с РИА Новости.

Психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев ранее рассказал, что распитие спиртных напитков в жару способно привести к сгущению крови. Риск тромбообразования из-за этого повышается.