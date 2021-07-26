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Мишустин посетит Дальний Восток и Сибирь и обсудит ликвидацию последствий ЧС
Политика
Мишустин посетит Дальний Восток и Сибирь и обсудит ликвидацию последствий ЧС
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 июля. Российский премьер-министр Михаил Мишустин с 26 по 29 июля прилетит в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа с рабочим визитом.

Мишустин будет присутствовать на совещании по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, а также встретится с населением и главами регионов. В Сахалинской области на Итурупе премьер-министр нанесет визит в поликлинику Курильской ЦРБ, а также осмотрит цеха рыбоперерабатывающего комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«В Южно-Сахалинске председатель правительства в рамках поручения президента проведет совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока», — заявили в пресс-службе.

Ранее Мишустин распорядился направить на оздоровление реки Дон 100 млрд рублей до 2030 года. Одной из главных задач по-прежнему остается сооружение Багаевского гидроузла, который позволит экономно относиться к водным ресурсам и обеспечит водой Новочеркасскую ГРЭС. Стоимость только этого проекта составляет 29 млрд рублей.

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