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Вирусолог Чепурнов объяснил, почему штамм «Дельта» сложнее лечится
Общество
Вирусолог Чепурнов объяснил, почему штамм «Дельта» сложнее лечится
pixabay.com

Москва, 26 июля. Гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания приводят к более сложному лечению штамма «Дельта», рассказал вирусолог Александр Чепурнов.

Медики сообщают, что вынуждены менять протоколы лечения, так как отработанные на уханьском варианте протоколы хуже работают. Поэтому приходится вносить правки, хотя еще точно не установлено, что новый штамм вызывает более тяжелую форму заболевания COVID-19, рассказал специалист в беседе с радио Sputnik.

«Штамм «Дельта» сложнее лечится, потому что для уханьского варианта уже многое отработано», — объяснил специалист.

Важную роль играет диагностика. Пока что очень трудно определять, каким именно штаммом заразился пациент. Тесты, как правило, определяют лишь наличие или отсутствие коронавирусной инфекции, но при желании можно и ПЦР настроить так, чтобы он давал эту информацию, заключил вирусолог.

Недавно финские ученые также сообщили, что антитела у перенесших коронавирус могут сохраняться в организме в течение года, но антитела уханьского штамма хуже справлялись с другими штаммами.

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дельта коронавирус штамм
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