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Серия перестрелок унесла жизни трех человек в Сиэтле
Происшествия
Серия перестрелок унесла жизни трех человек в Сиэтле
Global Look Press  /  Steve Sanchez / Keystone Press Agency

Сиэтл, 26 июля. Минимум трое человек погибли и пятеро отделались ранениями во время серии перестрелок в Сиэтле. Соответствующей информацией поделилась местная полиция.

Сообщается, что за три часа произошло несколько перестрелок, которые были не связаны между собой. В первом происшествии полицейские прибыли по вызову работника бара. Он заявил о драке. Правоохранители услышали звуки выстрелов у заведения, когда разнимали дерущихся, и обнаружили мужчину с ранами. Пострадавшему оказали помощь, но он все равно скончался.

Второй инцидент случился в 02:32. Полицейские нашли двух мужчин около парка с огнестрельными ранениями. Один из них умер на месте, а другой уже скончался в больнице. Еще троих госпитализировали.

При этом мужчина и женщина с ранами пришли к медикам самостоятельно. Американка сообщила, что в нее стреляли на улице, а житель Сиэтла заявил, что получил огнестрельное ранение в парке после игры в баскетбол.

Похожий случай произошел в городе Тусон. Преступник убил двух человек во время стрельбы по врачам. При этом несколько детей пропали без вести.

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