Заболеваемость ВИЧ в России сократилась в два раза

Москва, 26 июля. Заболеваемость ВИЧ в России из расчета на 100 тысяч населения сократилась с 2015 года почти в два раза. Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ.

Число пациентов с установленным впервые диагнозом ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения в 2015 составляло 68,5 человека. В 2020 этот показатель сократился до 35,8.

Всего за минувший год диагноз ВИЧ впервые поставили 56,5 тысячи пациентов. Годом ранее — 80 тысячам пациентов, говорится в документе.

Наибольшее число пациентов с впервые установленным диагнозом ВИЧ отмечается в Кемеровской области, Пермском крае и Тюменской области. Наименьший показатель — в Калмыкии, Чечне и Смоленской области.

Ранее стало известно, что ВИЧ не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.