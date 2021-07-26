За кого болеть на 26 июля: анонс предстоящих Олимпийских игр

Москва, 26 июля. В понедельник, 26 июля, на Олимпиаде разыграют 21 комплект медалей. Особое внимание привлекают фехтовальщики, гимнасты и пловцы.

В воскресенье, 25 июля, Олимпийский комитет России завоевал первую золотую медаль. Ее обладательницей стала стрелок Виталина Бацарашкина. Кроме того, россияне взяли три серебра и бронзу, за счет чего теперь ОКР входит в топ-5. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Российские фехтовальщики уже пополнили медальный зачет. Рапиристка Инна Дериглазова взяла серебро, а вместе с ней на пьедестал поднялась Лариса Коробейникова.

«Софья Великая — знаменосец команды ОКР на церемонии открытия — попытается взять золото с третьей попытки. Впрочем, конкуренция у нее серьезнейшая даже внутри команды — здесь уже выигрывавшая титул чемпионки мира и в личном, и в командном зачете София Позднякова, а также обладательница золота ЧМ-2019 в команде Ольга Никитина», — отметил корреспондент Антон Бабошин.

Среди мужчин будут выступать рапиристы. ОКР представят Кирилл и Антон Бородачевы, а также Владислав Мыльников. Интереса добавляет тот факт, что братья могут встретиться между собой уже во втором раунде.

«Одним из самых мощных кадров, снятых камерами телевещателей и фоторепортеров в первый день Игр, стали слезы лидера сборной России по спортивной гимнастике Артура Далалояна после квалификации. Весной он получил травму — полный разрыв ахилла. Но в кратчайшие сроки сумел восстановиться и вернуться на ковер. Каких неимоверных усилий это ему стоило, теперь знает весь мир», — подчеркнул автор.

Гимнасты Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин и Давид Белявский попытаются завоевать золотые медали для России. Конкуренцию им составят спортсмены из Японии и Китая, которые показали себя на квалификации.

«Что касается игровых видов спорта, то в них главной афишей для российских болельщиков, пожалуй, станет матч мужской волейбольной сборной против американцев. Обе команды уверенно начали турнир с побед — США в трех сетах разобрались с Францией, а команда ОКР затратила четыре партии на Аргентину. Теперь Максиму Михайлову и компании предстоит задача потрудней», — заявил Бабошин.

Не особо хорошо обстоят дела у российских пловцов. Из четырех финалов они поучаствуют только в одном. Это будет мужская эстафета 4х100 метров в водном стиле. В этой категории ОКР может претендовать на медали. Владислав Гринев, Андрей Минаков, Владимир Морозов и Александр Щеголев с трудом дошли до решающего этапа.

«Но в финале, где добавится Климент Колесников, результаты должны подрасти. Посмотрим, удастся ли нашим пловцам повторить подвиг тунисца Ахмеда Хафнауи, прорвавшегося к победе на 400-метровке по крайней дорожке», — резюмировал журналист.

Ранее стало известно, что стрелок из ЯНАО Владимир Масленников пробился в финал соревнований на Олимпиаде в Токио.