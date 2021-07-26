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Новые самолеты на случай ядерной войны начали строить в России
Армия
Новые самолеты на случай ядерной войны начали строить в России
Global Look Press  /  MOD Russia / via Globallookpress.com

Москва, 26 июля. Два самолета для управления войсками на случай ядерной войны создаются для российских ВКС на базе Ил-96-400М.

Проекту дали название «Звено-3С», сообщили в оборонно-промышленном комплексе по данным РИА Новости. Радиооборудование самолета позволит отдавать приказы войскам стратегической авиации, подводных лодок-носителей стратегического ядерного оружия в радиусе шести тысяч километров.

Воздушные судна предназначены для эвакуации руководства страны и управления военными силами в случае уничтожения инфраструктуры на поверхности Земли или со спутника. Первый из самолетов уже находится в производстве.

Также в ближайшие годы в России создадут истребитель нового поколения с использованием технологии «стелс». По данным ОПК, самолет будет иметь параметры МиГ-35.

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