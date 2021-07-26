Труп мужчины два дня пролежал на побережье Сахалина

Южно-Сахалинск, 26 июля. Тело 66-летнего мужчины два дня пролежало в Корсаковском районе на побережье Сахалина.

Жуткие кадры с места происшествия опубликовала очевидец. На видео женщина рассказала, что труп мужчины лежит на палящем солнце и разлагается уже второй день. По ее словам, компания, с которой умерший приехал на море, по каким-то причинам не вывозит тело. Приехавшая скорая помощь зафиксировала смерть от естественных причин.

«То есть, он будет лежать тут, гнить и разлагаться?» — спросила сахалинка у компании.

Мужчины ответили, что у них нет на это денег, и они потеряли телефон. Труп вывезли с побережья вечером 25 июля и доставили на судмедэкспертизу.

Недавно отдыхающий в парке Твери мужчина обнаружил в реке мертвое тело. Спасатели вытащили труп из воды и отправили на экспертизу для выяснения причин смерти.