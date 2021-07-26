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Названы самые популярные у россиян подержанные автомобили
Общество
Названы самые популярные у россиян подержанные автомобили
Пресс-служба ОАО «АВТОВАЗ».

Москва, 26 июля. Эксперты сервис «Авито Авто» представили рейтинг наиболее популярных на вторичном рынке моделей в трех ценовых сегментах за первое полугодие.

В списке востребованных автомобилей до 1 млн рублей первые строчки занимают Lada Priora, Lada 2114 Samara, Lada Granta, Lada Kalina и Ford Focus. Среди представленных на вторичном рынке автомобилей в ценовом сегменте от 1 до 2 миллионов рублей наибольшей популярностью пользовались Toyota Camry, Toyota RAV4, Kia Sportage, Hyundai Creta и Kia Optima.

В топе наиболее востребованных подержанных автомобилей дороже 2 миллионов рублей первые пять строчек занимают Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Camry, BMW X5 и Mercedes-Benz E-класса, сообщает газета «Известия».

Специалисты «СберАвто» ранее выяснили, что на покупку авто в низком ценовом сегменте россияне в среднем тратят 411 тыс. рублей, в среднем — 840 тыс. Наиболее популярными марками среди жителей России являются Lada, Hyundai и Volkswagen.

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