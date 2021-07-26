Три землетрясения магнитудой 3,5 произошли рядом с Курилами

Южно-Сахалинск, 26 июля. Сейсмологи зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами и Японией три землетрясения магнитудой до 3,5, сообщили в филиале Единой геофизической службы РАН.

Сейсмологи отмечают, что подземные толчки местные жители не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.

«Зарегистрированы три землетрясения магнитудой от 2,4 до 3,5. Последнее зафиксировано ближе к Японии. Глубина очагов — от 31 км до 52 км», — цитирует филиал Единой геофизической службы РАН ТАСС.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7 в одном из юго-восточных районов Грузии. Подземные толчки ощущались в регионе Квемо Картли, эпицентр залегал на глубине десять километров к юго-западу от районного центра Цалка, недалеко от села Саламалейки.