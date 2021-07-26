Россиянам рассказали, почему нужно отключать интернет на смартфоне

Москва, 26 июля. Отключение интернета на смартфоне поможет сэкономить заряд батареи и отдохнуть от информационного шума, рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

При работе интернета в фоновом режиме постоянно будет передаваться информация от сервера. Подключенный Wi-Fi тратит меньше батареи телефона. Постоянно работающий интернет будет возвращать человека в Сеть. Отключив его, можно сэкономить трафик и отдохнуть от информации. Об этом информирует агентство "Прайм".

Россиянам объяснили, почему на жаре телефон разряжается быстрее. Чаще всего причиной быстрого разряжения смартфона является состояние батареи. Батарею следует менять раз в три-четыре года.