Юрист предостерег от перевода денег на карту в сделках с недвижимостью

Москва, 26 июля. Перевод денег с карты на карту в случаях покупки или продажи недвижимости лишает доказательств оплаты в случае мошенничества.

В случае спора покупателю или квартиросъемщику может не хватить доказательств того, за что именно были уплачены деньги, пояснил юрист АК «Бородин и Партнеры» Дмитрий Бохолдин в беседе с РИА Новости.

«Перечисление денежных средств с карты на карту сложно будет доказать в качестве платежа, осуществленного по договору», — отметил специалист.

В этом случае самым разумным решением будет формирование платежного поручения в банке, в котором открыт расчетный счет, привязанный к банковской карте. Недавно также россиянам объяснили, почему цена на недвижимость в России достигла рекордных значений за последние десять лет.