Масложировой союз ожидает роста производства подсолнечного масла в России

Москва, 26 июля. Объемы выпуска подсолнечного масла в стране с сентября пойдут вверх, заявил исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

Он уточнил, что снижение производства масел наблюдается каждый сезон с апреля по август и объясняется истощением запасов прошлогоднего урожая.

«С сентября объемы производства пойдут вверх, так как мы ожидаем в этом году рекордный урожай масличных культур, сопоставимый с урожаем 2019 года», — цитирует Мальцева РИА Новости.

Масложировой союз рассчитывает на 90-процентную загрузку перерабатывающих мощностей, рост производства, полное удовлетворение потребностей отечественного рынка и рост экспорта готовой российской масложировой продукции до 6,7 млрд долларов к концу текущего года.

Ранее Росстат выяснил, что сокращение выпуска подсолнечного масла в России в первом полугодии составило 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. С января по июнь в стране произведено 1,1 млн тонн рафинированного подсолнечного масла и его фракций. Выпуск нерафинированного подсолнечного масла сократился на 17%, до 2,7 млн тонн.