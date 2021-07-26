Падение крупного метеорита заметили на юге Норвегии

Осло, 26 июля. Жители Норвегии заметили гигантский метеорит в ночь на воскресенье на юге Норвегии. Вспышка от взрыва космического объекта озарила небо.

Падение метеорита удалось заснять на видеокамеру. На кадрах видно, как ночное небо резко осветилось от приближающегося яркого объекта. Скорость падения метеорита достигала 15-20 км/с. Предположительно, его обломки упали в лесу в 60 км к западу от Осло. Событие произошло в ночь на воскресенье, 25 июля.

Недавно группа исследователей из Университета штата Луизиана обнаружила следы гигантского цунами, которое вызвал древний метеорит. Это могло привести к вымиранию динозавров.