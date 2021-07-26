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Онлайн-мониторинг выбросов углекислого газа может появиться в России
Общество
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Москва, 26 июля. Ассоциация «Совет рынка» готовит проект, согласно которому объемы выбросов углекислого газа энергетическими компаниями возможно будет отслеживать в режиме онлайн.

Об этом сообщил председатель правления ассоциации Максим Быстров. По его словам, в ряде стран Европы уже используется система онлайн-мониторинга для отслеживания выбросов углекислого газа со стороны энергокомпаний.

«Мы хотим сделать такую же систему в России. Мы сейчас завершаем работу над методикой и в ближайшее время планируем презентовать проект», — сказал Быстров.

Проект позволит отслеживать изменение баланса и государственную тенденцию к снижению выбросов углекислого газа в энергетике, отметил председатель правления в интервью газете «Ведомости».

Недавно специалисты Кузбасского государственного технического университета создали технологию переработки угольных отходов в газ, который равнозначен по составу природному.

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проект энергетика углекислый газ
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