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«МиГ» разрабатывает палубный истребитель пятого поколения

  /   Обновлено: 26 июля 2021 02:54
Армия
«МиГ» разрабатывает палубный истребитель пятого поколения
wikimedia.org/Anynobody/CC BY-SA 4.0

Москва, 26 июля. Российская самолетостроительная корпорация (РСК) «МиГ» начала разработку палубного истребителя пятого поколения, сообщает источник в ОПК.

Источник РИА Новости отмечает, что новый самолет будет выполнен с использованием технологии «стелс». На данный момент идет этап компьютерного моделирования. Первые опытные образцы планируется выпустить в ближайшие годы.

Он заявил, что в рамках проекта будет рассматриваться возможность создания версии истребителя с вертикальным взлетом и посадкой. Ожидается, что самолет будет иметь габариты МиГ-35.

Собеседник уточнил, что машина будет создаваться в рамках комплекса — палубный самолет плюс беспилотник массой более 10 тонн. Он будет выполнен по схеме «летающее крыло».

Ранее сообщалось, что новый российский истребитель назвали самой ожидаемой новинкой на МАКС-2021. Эксперты называют его прорывом в российском военном авиапроме.

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