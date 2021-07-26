Норвежец Блюменфельд завоевал золото по триатлону на ОИ-2020

Токио, 26 июля. В понедельник 26 июля завершился финал по триатлону на Олимпийских играх. Призовые места заняли норвежец Кристиан Блюменфельд, британец Алекс Йи и новозеландец Хейден Уайлд.

В стартовый список попал 51 спортсмен. От России выступили Игорь и Дмитрий Полянские. На этапе заплыва на полтора километра победил француз Венсан Луи. С небольшим отставанием вторым пришел Дмитрий Полянский, а его брат — на восьмом месте.

Ожидаемо тяжелой была велогонка на 40 км. В ней ситуация изменилась в корне. Лидером стал швейцарец Андреа Сальвисберг, следом пришел норвежец Каспер Сторнес, третьим — Тайлер Рид из Новой Зеландии. Дмитрий Полянский после велогонки пришел 31-м, Игорь завершил этап на 45-й позиции.

Забег и, соответственно, соревнования по триатлону на ОИ-2020 завершились победой норвежца Кристиана Блюменфельда. Серебро завоевал британец Алекс Йи, бронзу — новозеландец Хейден Уайлд. Дмитрий Полянский пришел к финишу 32-м (отстал от лидера почти на четыре минуты), Игорь — 43-м.

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