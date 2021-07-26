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Юрист Уткин оценил необходимость привязки ОСАГО к диагностической карте
Общество
Юрист Уткин оценил необходимость привязки ОСАГО к диагностической карте
Агентство городских новостей Москва  /  Зыков Кирилл

Москва, 26 июля. Техосмотр автомобиля нужен ради безопасности всех участников дорожного движения, а не из-за привязки к ОСАГО, считает юрист Павел Уткин.

Эксперт оценил идею отменить необходимость наличия диагностической карты для получения полиса ОСАГО. В большинстве случаев, по его словам, техосмотр покупается без проведения диагностики. Водители при этом должны понимать, что выезжать на дорогу с серьезными неполадками не стоит. В противном случае им придется оплачивать регресс по страховке, если произойдет ДТП.

«Поэтому вполне очевидно, что приобретатели страховок следят за своим авто, следовательно, и смысла в привязке ОСАГО к диагностическим картам как такового нет», — подчеркнул Уткин в беседе с агентством «Прайм».

Прохождение техосмотра скоро перестанет быть обязательным для получения ОСАГО. Нововведение вступит в силу с 22 августа нынешнего года.

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осаго юрист техосмотр диагностическая карта
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