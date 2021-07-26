Депутаты ГД предложили обосновывать снижение цен госзакупок питания

Москва, 26 июля. Группа депутатов планирует внести в ГД законопроект, согласно которому поставщиков услуг питания обяжут обосновывать снижение цены госзакупок.

Мониторинг бюро расследований ОНФ по закупкам социального питания в школах, детских садах, больницах обнаружил уменьшение цены контрактов до 50% стоимости. Депутаты Госдумы не хотят допускать к госзакупкам компании, которые снижают цены до недопустимого уровня. Об этом сообщают «Известия».

«Во-первых, нужно чтобы у Роспотребнадзора появилась обязанность проверять таких поставщиков чаще, чем остальных. Во-вторых, мы предлагаем изменить антидемпинговые правила, которые сегодня обязывают только поставщиков продуктов обосновывать возможность исполнения контракта, если цена слишком низкая», — сказал координатор бюро расследований ОНФ Антон Гетта.

Первый замглавы фракции «Справедливой России — За правду» Михаил Емельянов посчитал правильной такую инициативу. В КПРФ и «Единой России» также выразили готовность поддержать новые меры.