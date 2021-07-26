Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 02:47
02:42
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге
02:40
Спорт
Норвежец Блюменфельд завоевал золото по триатлону на ОИ-2020
02:39
Происшествия
Десятки единиц техники и сотни спасателей тушат пожар в Ростове-на-Дону
02:26
Общество
Пожарные потушили огонь в центре Ростова-на-Дону
02:25
Общество
Потрескавшаяся кожа на локтях может быть признаком опасной болезни
02:18
Общество
Юрист Уткин оценил необходимость привязки ОСАГО к диагностической карте
02:15
Общество
Депутаты ГД предложили обосновывать снижение цен госзакупок питания
02:00
Общество
Маркетолог Григорьев предостерег ЮНЕСКО о народных волнениях из-за Стоунхенджа
01:55
Общество
Метеоролог Голубев спрогнозировал жару в начале августа в Москве
01:52
Происшествия
Власти Сардинии объявили режим ЧС из-за сильных пожаров
Все новости

Депутаты ГД предложили обосновывать снижение цен госзакупок питания

  /   Обновлено: 26 июля 2021 02:15
Общество
Депутаты ГД предложили обосновывать снижение цен госзакупок питания
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Москва, 26 июля. Группа депутатов планирует внести в ГД законопроект, согласно которому поставщиков услуг питания обяжут обосновывать снижение цены госзакупок.

Мониторинг бюро расследований ОНФ по закупкам социального питания в школах, детских садах, больницах обнаружил уменьшение цены контрактов до 50% стоимости. Депутаты Госдумы не хотят допускать к госзакупкам компании, которые снижают цены до недопустимого уровня. Об этом сообщают «Известия».

«Во-первых, нужно чтобы у Роспотребнадзора появилась обязанность проверять таких поставщиков чаще, чем остальных. Во-вторых, мы предлагаем изменить антидемпинговые правила, которые сегодня обязывают только поставщиков продуктов обосновывать возможность исполнения контракта, если цена слишком низкая», — сказал координатор бюро расследований ОНФ Антон Гетта.

Первый замглавы фракции «Справедливой России — За правду» Михаил Емельянов посчитал правильной такую инициативу. В КПРФ и «Единой России» также выразили готовность поддержать новые меры.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Депутаты ГД предложили обосновывать снижение цен госзакупок питания
госдума госзакупки цены
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru