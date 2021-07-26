Потрескавшаяся кожа на локтях может быть признаком опасной болезни

Москва, 26 июля. Трещины, зуд и покраснение кожи на локтях могут оказаться признаком псориаза, ихтиоза или заболеваний внутренних органов, рассказала врач дерматолог-косметолог Светлана Жабоева.

Еще одной неочевидной причиной сухости локтей и даже изменения цвета кожи может быть кратковременное или продолжительное снижение чувствительности клеток к инсулину, добавила специалист в беседе с радио Sputnik.

«Не пытайтесь в домашних условиях исправить ситуацию», — сказала она и посоветовала идти к эндокринологу.

Лечение заключается в регулярном применении увлажняющих спецсредств, это могут быть так называемые эмоллиенты. Также следует обращать внимание на глаза. Например, так называемая тень в глубине глаз может быть признаком опухоли мозга.