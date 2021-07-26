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Метеоролог Голубев спрогнозировал жару в начале августа в Москве
Общество
Метеоролог Голубев спрогнозировал жару в начале августа в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 26 июля. Теплая погода не покинет Москву в последний месяц лета. Об этом рассказал метеоролог Александр Голубев.

По его словам, осадки и грозы в Москве в августе не предвидятся. В начале месяца прогнозируется 30-градусная жара. Затем столбик термометра опустится до 25 градусов. В середине месяца температура воздуха не будет превышать 21-23 градусов тепла. В конце августа прогнозируется не более 20 градусов, передает «Вечерняя Москва«.

«Июль более знойный и сухой, а август — это приграничное состояние, когда лето постепенно переходит в осень», — сказал синоптик.

Недавно ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что жара в столице России спадет в последние дни июля. В конце месяца в Москве ожидаются грозы, передает RT.

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