Власти Сардинии объявили режим ЧС из-за сильных пожаров

Рим, 26 июля. Власти Сардинии ввели режим чрезвычайной ситуации в результате сильных пожаров, которые охватили провинцию Ористано.

Президент области Кристиан Солинас провел экстренное заседание, в котором приняли участие главы 13 городов Сардинии, оказавшихся в зоне бедствия. Областные власти заявили, что пожары стали причиной уничтожения примерно 20 тыс. гектаров зеленых насаждений.

В результате пожаров сгорело несколько производственных и жилых зданий, погиб скот. Солинас уже попросил итальянские центральные власти оказать экстренную экономическую помощь.

Около 400 человек эвакуировали в связи с возгораниями на Сардинии. Огонь начал буйствовать 24 июля. Пламя очень близко подошло к жилым домам в некоторых населенных пунктах. Об этом недавно сообщал RT.