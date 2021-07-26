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Происшествия
Власти Сардинии объявили режим ЧС из-за сильных пожаров
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Власти Сардинии объявили режим ЧС из-за сильных пожаров
Происшествия
Власти Сардинии объявили режим ЧС из-за сильных пожаров
pixabay.com  /  PD

Рим, 26 июля. Власти Сардинии ввели режим чрезвычайной ситуации в результате сильных пожаров, которые охватили провинцию Ористано.

Президент области Кристиан Солинас провел экстренное заседание, в котором приняли участие главы 13 городов Сардинии, оказавшихся в зоне бедствия. Областные власти заявили, что пожары стали причиной уничтожения примерно 20 тыс. гектаров зеленых насаждений.

В результате пожаров сгорело несколько производственных и жилых зданий, погиб скот. Солинас уже попросил итальянские центральные власти оказать экстренную экономическую помощь.

Около 400 человек эвакуировали в связи с возгораниями на Сардинии. Огонь начал буйствовать 24 июля. Пламя очень близко подошло к жилым домам в некоторых населенных пунктах. Об этом недавно сообщал RT.

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