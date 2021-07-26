Пожарные потушили огонь в центре Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону, 26 июля. Пожарные ликвидировали открытое горение в одном из домов в центре Ростова-на-Дону.

Возгорание было ликвидировано на площади 150 квадратных метров по адресу Островского, 7, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

В тушении приняли участие более 120 человек и 30 единиц техники, сообщил начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Ростовской области Виталий Максимкин в беседе с журналистами ФАН. Сообщение о возгорании кровли поступило приблизительно в 21:15 часов.