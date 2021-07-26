Названы врио глав регионов с наилучшими показателями политической устойчивости

Москва, 26 июля. Названы временно исполняющие обязанности глав регионов с лучшими и худшими показателями политической устойчивости.

Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко подготовил доклад «Госсовет 2.0», в котором отметил, что врио глав регионов находятся в «желтой» зоне политической устойчивости и демонстрируют стабильные позиции. Лидирующие позиции занимают врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков и врио главы Дагестана Сергей Меликов.

За первым отмечен высокий уровень политического менеджмента, за вторым — постепенное обновление региональной власти и значительная поддержка в «Политбюро 2.0».

«При этом оба возглавляют региональные списки партии «Единая Россия», — цитирует доклад РИА новости.

Хуже всего, по данным «Минченко консалтинг», кампания проходит в Мордовии и Хабаровском крае у Артема Здунова и Михаила Дегтярева.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения провел телефонный и квартирный опросы потенциальных избирателей и составил рейтинг политических партий перед выборами в Госдуму России. Лидерские позиции с 28% потенциальных голосов сохраняет партия «Единая Россия».