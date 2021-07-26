Pink заплатит штраф за отказавшихся играть в бикини норвежских гандболисток

Вашингтон, 26 июля. Американская певица Алиша Бет Мур, известная под псевдонимом Pink, решила заплатить штраф за норвежских гандболисток, отказавшихся играть в бикини на чемпионате Европы.

20 июля спортсменки были оштрафованы за отказ играть в бикини на чемпионате Европы, который проходил в Болгарии. Певица отреагировала на это событие в своем Twitter.

«Горжусь женской сборной Норвегии по пляжному гандболу, выступившей против сексистских правил, касающихся их «униформы», — заявила она.

Девушки вышли на игру в спортивных шортах вместо трусов от бикини, что повлекло штраф в размере полторы тысячи евро. Пинк заметила, что наказание заслужили не спортсменки, а Европейская федерация гандбола.

Незадолго до этого депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил, почему считает, что российским спортсменам приходится на Олимпиаде в Токио тяжелее всего. По его мнению, для наших граждан созданы нечестные условия.