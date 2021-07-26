Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 02:47
02:42
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге
02:40
Спорт
Норвежец Блюменфельд завоевал золото по триатлону на ОИ-2020
02:39
Происшествия
Десятки единиц техники и сотни спасателей тушат пожар в Ростове-на-Дону
02:26
Общество
Пожарные потушили огонь в центре Ростова-на-Дону
02:25
Общество
Потрескавшаяся кожа на локтях может быть признаком опасной болезни
02:18
Общество
Юрист Уткин оценил необходимость привязки ОСАГО к диагностической карте
02:15
Общество
Депутаты ГД предложили обосновывать снижение цен госзакупок питания
02:00
Общество
Маркетолог Григорьев предостерег ЮНЕСКО о народных волнениях из-за Стоунхенджа
01:55
Общество
Метеоролог Голубев спрогнозировал жару в начале августа в Москве
01:52
Происшествия
Власти Сардинии объявили режим ЧС из-за сильных пожаров
Все новости

Финансист назвал идеальное время для покупки валюты в отпуск
Экономика
Финансист назвал идеальное время для покупки валюты в отпуск
unsplash.com  /  Steven Thompson

Москва, 26 июля. Покупку валюты для отпуска можно считать одной из частей ведения семейного бюджета, пояснил аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Необходимо научиться планировать бюджет не только на месяц вперед, но и на более длинные временные отрезки, например, на год, рассказал финансист в беседе с журналистами «Прайм». Таким образом, в плане распределения бюджета стоит ввести пункт «инвестиции в валюту», который следует заполнять цифрами купленных в «фонд семейного благосостояния» долларов и евро, готовыми к моменту любой поездки.

«Лучше этим заниматься за неделю до вылета, за месяц, за полгода или искать момент «просадки» цен на мировых биржах», — сказал специалист.

Недавно доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев в беседе с ФАН рассказал, когда доллар утратит господство на мировом рынке.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Финансист назвал идеальное время для покупки валюты в отпуск
бюджет доллар отпуск
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru