Финансист назвал идеальное время для покупки валюты в отпуск

Москва, 26 июля. Покупку валюты для отпуска можно считать одной из частей ведения семейного бюджета, пояснил аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Необходимо научиться планировать бюджет не только на месяц вперед, но и на более длинные временные отрезки, например, на год, рассказал финансист в беседе с журналистами «Прайм». Таким образом, в плане распределения бюджета стоит ввести пункт «инвестиции в валюту», который следует заполнять цифрами купленных в «фонд семейного благосостояния» долларов и евро, готовыми к моменту любой поездки.

«Лучше этим заниматься за неделю до вылета, за месяц, за полгода или искать момент «просадки» цен на мировых биржах», — сказал специалист.

Недавно доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев в беседе с ФАН рассказал, когда доллар утратит господство на мировом рынке.