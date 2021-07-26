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Проект о возврате выплаты работающим пенсионерам внесли в Госдуму

  /   Обновлено: 26 июля 2021 01:09
Общество
Проект о возврате выплаты работающим пенсионерам внесли в Госдуму
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 июля. Законопроект о возврате индексации пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2022 года внесен в Госдуму.

Проект внес глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Как отмечается в пояснительной записке, предлагается внесение изменение в закон «О страховых пенсиях». Также законопроект предлагает признать утратившей силу статью от 2016 года об отмене индексации суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней работающим пенсионерам.

Нилов подчеркивает, что резкое сокращение числа работающих пенсионеров произошло сразу же после отмены индексации — с 15,3 миллиона до 9,6 миллиона человек, причем большая часть стала трудиться нелегально.

Недавно, Пенсионный фонд России рассказал, кому из пенсионеров положены федеральные или региональные социальные доплаты, передает RT.

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