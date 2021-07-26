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Врио глав четырех регионов России имеют высокие шансы на отставку
Политика
Врио глав четырех регионов России имеют высокие шансы на отставку
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 26 июля. Глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Орловщины Андрей Клычков, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и глава Приморья Олег Кожемяко могут покинуть посты.

Коновалов, Сипягин, Клычков и Кожемяко попали в «красную зону» устойчивости с высокой вероятностью отставки. Об этом говорится в докладе «Госсовет 2.0» холдинга «Минченко конслатинг».

Врио губернатора Орловской области был перемещен в «красную зону» в связи с задержанием руководителя областного департамента здравоохранения. Рекордно низкий рейтинг устойчивости также у Сипягина, который с высокой долей вероятностью покинет пост врио губернатора Владимирской области и будет избран депутатом ГД по федеральному списку ЛДПР.

Эксперт не исключает возможный уход Клычкова, Сипягина и Коновалова в Госдуму нового созыва. Врио главы Приморского края переместился в «краную зону» из-за внутриэлитного конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

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