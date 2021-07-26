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Пандемия коронавируса повлияла на уровень доверия людей к политикам
Общество
Пандемия коронавируса повлияла на уровень доверия людей к политикам
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Москва, 26 июля. Спустя полтора года пандемии люди начали уставать от карантинных ограничений, что сказалось на популярности политиков и общем снижении доверия.

Поначалу общество мобилизовалось и сплотилось вокруг своих лидеров, в надежде, что период ограничений даст плоды, сообщает «Известия». Однако рост заболеваемости вкупе с продолжающимися мерами ограничений привел к усталости общества.

«После почти полутора лет пандемии власть оказывается под шквалом критики», — говорится в докладе ЭИСИ.

Причем это касается как критики со стороны ковид-диссидентов, так и обычных граждан. Например, рейтинг одобрения правящего блока в Германии упал до рекордно низких 23% с прошлогодних 30%. Популярность президента Франции Эммануэля Макрона упала с 40% до 33%.

Недавно врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала об очередном странном проявлении COVID-19. У пациентов может появляться кожная реакция, напоминающая ожоги.

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