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Власти ЮАР ослабили ряд ограничений по борьбе с коронавирусом
Общество
Власти ЮАР ослабили ряд ограничений по борьбе с коронавирусом
wikipedia.org  /  Frederick Brownell

Кейптаун, 26 июля. Правительство ЮАР приняло решение смягчить ряд мер по борьбе с инфекцией в связи с прекращением пика третьей волны коронавируса в республике.

Об этом заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса в обращении к нации. По его словам, принятые четыре недели назад меры предосторожности оказались эффективными и привели к снижению заражений коронавирусом.

«Страна в значительной степени преодолела третью волну пандемии, которая возникла в связи с быстрым распространением штамма «дельта», — сказал глава ЮАР.

Число новых заболевших за последние семь дней составляет на 20% меньше, чем неделей ранее — в среднем 12 тысяч в сутки. В эпицентре третьей волны, в провинции Гаутенг, происходит сокращение числа новых случаев COVID-19, в связи с чем правительство приняло решение снизить на одну ступень карантинные ограничения.

Недавно британские ученые выявили новую категорию людей, которые все чаще становятся жертвами коронавирусной инфекции, передает RT.

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