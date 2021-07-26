Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 01:16
01:07
Общество
Проект о возврате выплаты работающим пенсионерам внесли в Госдуму
01:06
Политика
Врио глав четырех регионов России имеют высокие шансы на отставку
01:05
Общество
Россиянам рассказали, как узаконить тюнинг
01:05
Общество
Пандемия коронавируса повлияла на уровень доверия людей к политикам
01:03
Общество
Новый российский мобильный полк ПВО подтвердил свою эффективность на учениях
01:00
Общество
Мошенники стали чаще охотиться за личными данными россиян
00:53
Общество
Власти ЮАР ослабили ряд ограничений по борьбе с коронавирусом
00:51
Экономика
Глава «Газпрома» назвал плюсы запуска «Северного потока — 2»
00:45
Общество
Адвокат объяснила возросшее число разводов в России
00:42
Общество
Правозащитники предупредили россиян о новой уловке страховщиков
Все новости

Россиянам рассказали, как узаконить тюнинг
Общество
Россиянам рассказали, как узаконить тюнинг
pixabay.com  /  Skica911

Москва, 26 июля. Изменения в конструкции автомобиля должны быть одобрены испытательной лабораторией, объяснил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Лаборатория передает данные о переоборудовании в специальный электронный реестр, который ведет Федеральная служба по аккредитации, рассказал специалист в беседе с «Известиями».

Испытательных лабораторий в России всего 23. Специалисты рассматривают вариант, при котором автомобилисты смогут проверять автомобиль удаленно, отправляя фотографии с пункта переоборудования в одну из 23 организаций, однако пока что водителю нужно посещать лабораторию вживую. Нужно учитывать большую разницу в стоимости переоборудования, например цена для внедорожника составляет от 10 до 30 тысяч рублей, сложные проекты обойдутся дороже.

Недавно автомобилистам рассказали, как распознать «убитый» автомобиль на вторичным рынке по нескольким неявным мелочам, которые помогут вычислить недобросовестного продавца.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россиянам рассказали, как узаконить тюнинг
автомобиль закон тюнинг
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru