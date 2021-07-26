Россиянам рассказали, как узаконить тюнинг

Москва, 26 июля. Изменения в конструкции автомобиля должны быть одобрены испытательной лабораторией, объяснил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Лаборатория передает данные о переоборудовании в специальный электронный реестр, который ведет Федеральная служба по аккредитации, рассказал специалист в беседе с «Известиями».

Испытательных лабораторий в России всего 23. Специалисты рассматривают вариант, при котором автомобилисты смогут проверять автомобиль удаленно, отправляя фотографии с пункта переоборудования в одну из 23 организаций, однако пока что водителю нужно посещать лабораторию вживую. Нужно учитывать большую разницу в стоимости переоборудования, например цена для внедорожника составляет от 10 до 30 тысяч рублей, сложные проекты обойдутся дороже.

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