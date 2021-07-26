Правозащитники предупредили россиян о новой уловке страховщиков

Москва, 26 июля. Недобросовестные страховщики пользуются беспечностью россиян и навязывают свои услуги, наращивая объемы собранных премий, сообщили правозащитники.

Рынок электронного страхования в нынешнем году может перешагнуть отметку в 30 млрд рублей. Лидерство в этом сегменте удерживают страхование жизни и рисков держателей кредитных карт. Правозащитники, по данным «Известий», считают, что в этом «виновата» беспечность граждан, невнимательно относящихся к подписываемым документам.

«Невнимательность и беспечность заемщиков фактически приводят к автоматическому навязыванию дополнительной услуги. При этом доказать факт навязывания очень непросто, поскольку при электронном оформлении договора исключен фактор общения с менеджером и потребитель приобретает продукт по собственной инициативе», — подчеркнула руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Аналитики платформы Online-Ipoteka ранее перечислили основные причины отказа россиян от оформления ипотеки. Десятой доли потенциальных заемщиков не хочется оплачивать сопутствующие расходы. Речь также идет о страховке.