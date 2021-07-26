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Представитель МЧС рассказал ФАН о тушении пожара в Ростове-на-Дону
Происшествия
Представитель МЧС рассказал ФАН о тушении пожара в Ростове-на-Дону
Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Ростов-на-Дону, 26 июля. Начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Ростовской области Виталий Максимкин рассказал о крупном пожаре в Ростове-на-Дону.

Пожар произошел в трехэтажном жилом доме по адресу переулок Островского, 7. Максимкин отметил, что площадь горения составила 150 квадратных метров.

«В 21:15 поступило сообщение о загорании кровли по адресу Островского, 7. По прибытии первых подразделений было установлено, что происходит горение кровли на площади 150 квадратных метров», — отметил Максимкин.

По его словам, на тушении пожара задействовано более 120 человек и 30 единиц техники. Ситуация находится под контролем, подчеркнул Максимкин.

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пожар мчс ростов-на-дону
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