Новый российский мобильный полк ПВО подтвердил свою эффективность на учениях

Москва, 26 июля. Уникальный мобильный полк ПВО подтвердил свою эффективность и успешно сдал экзамен на экспериментальных учениях.

Новая воинская часть оснащена зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь». Задача «гоночных» полков состоит в том, чтобы как можно быстрее выдвинуться и прикрыть заданные объекты от ударов противника, пишут «Известия».

Они позволят уничтожать самолеты и вертолеты, а также беспилотники, крылатые ракеты и корректируемые бомбы. В ходе экспериментальных учений на полигоне Капустин Яр мобильный полк успешно отразил массированные удары средств воздушного нападения, а также отработал борьбу с наземными целями.

Командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны Андрей Демин сказал, что новые зенитные части противовоздушной обороны выполняют роль мобильного резерва командующего армией.

Недавно министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что новый российский истребитель Checkmate составит конкуренцию американскому самолету F-35, передает RT.