Мошенники стали чаще охотиться за личными данными россиян

Москва, 26 июля. Количество атак на серверы разных компаний, на которых хранится личная информация россиян, сильно выросло.

Специалисты считают, что мошенники охотятся на расходы, счета и реквизиты документов людей. Около 31% украденных данных во время кибератак приходится на личную персональную информацию. Сообщается, что 23% похищенных данных являются учетными сведениями.

Соответствующие подсчеты от организации Positive Technologies демонстрируют увеличенный интерес мошенников к личным данным людей, передают «Известия». Наивысший трепет злоумышленников вызывает информация о платежеспособных россиянах.

Мошенники нашли новый способ обмана людей. Злоумышленники стали зарабатывать на желании россиян сэкономить. Преступники для этого используют купоны и промокоды.