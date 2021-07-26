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Мошенники стали чаще охотиться за личными данными россиян

  /   Обновлено: 26 июля 2021 01:00
Общество
Мошенники стали чаще охотиться за личными данными россиян
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Москва, 26 июля. Количество атак на серверы разных компаний, на которых хранится личная информация россиян, сильно выросло.

Специалисты считают, что мошенники охотятся на расходы, счета и реквизиты документов людей. Около 31% украденных данных во время кибератак приходится на личную персональную информацию. Сообщается, что 23% похищенных данных являются учетными сведениями.

Соответствующие подсчеты от организации Positive Technologies демонстрируют увеличенный интерес мошенников к личным данным людей, передают «Известия». Наивысший трепет злоумышленников вызывает информация о платежеспособных россиянах.

Мошенники нашли новый способ обмана людей. Злоумышленники стали зарабатывать на желании россиян сэкономить. Преступники для этого используют купоны и промокоды.

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