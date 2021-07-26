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Глава «Газпрома» назвал плюсы запуска «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 26 июля 2021 00:51
Экономика
Глава «Газпрома» назвал плюсы запуска «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 июля. Россия сможет сократить издержки транзита, а Европа будет обеспечена надежным энергоснабжением при запуске российского газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» станет важным шагом для стран Европы в достижении углеродной нейтральности. При этом поставки газа в Европу по другим маршрутам не сократятся. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил о готовности продлить транзит газа через Украину после 2024 года. Концерн всегда относился к «СП-2» как к экономическому проекту. Об этом сообщают «Известия».

«Его цель — обеспечить надежность, стабильность и диверсификацию поставок газа на рынок Евросоюза, а также снижение стоимости газа для конечных потребителей за счет более короткого транспортного маршрута — почти на 2 тыс. км меньше до территории Германии, чем через газотранспортную систему Украины», — сказал Миллер.

Также целью «Северного потока — 2» является соблюдение экологических требований. Его углеродный след в 5,6 раза ниже, чем у украинского маршрута. При этом сокращается расстояние, траты энергии и сжигание газа.

Ранее стало известно, что Россия готова загрузить морскую часть «СП-2» на полную мощность. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

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газ транзит северный поток 2
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