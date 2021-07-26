Глава СК призвал регламентировать регистрацию ключей шифрования

Москва, 26 июля. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил на международном уровне регламентировать регистрацию ключей шифрования мобильной связи.

Он считает, что это поможет эффективно выявлять в мессенджерах сообщения, «которые используются экстремистами и террористами», позволит создать возможности для законного доступа к передаваемой террористами информации, а также данным об используемых злоумышленниками устройствах и их местонахождении.

Бастрыкин указал на необходимость продолжения совершенствования законодательства в области противодействия экстремизму в части, которая касается пресечения производства и распространения в интернете экстремистских материалов.

«Не секрет, что молодежь, которая в периоды самоизоляции предоставлена сама себе, часто попадает под влияние экстремистских интернет-сообществ, распространяющих из-за рубежа экстремистскую идеологию и склоняющих отдельных лиц к терроризму», — заявил в интервью изданию «Российская газета» Бастрыкин.

Ранее несколько стран, с которыми Россия планирует подписать соглашения о сотрудничестве в сфере кибербезопасности, назвал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов. Он отметил, что Москва готова сотрудничать со всеми странами по вопросам противодействия угрозам международной информационной безопасности, но в приоритетном порядке будет «развивать диалог с партнерами по ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС».