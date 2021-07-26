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Глава СК призвал регламентировать регистрацию ключей шифрования
Общество
Глава СК призвал регламентировать регистрацию ключей шифрования
Пресс-служба СК РФ

Москва, 26 июля. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил на международном уровне регламентировать регистрацию ключей шифрования мобильной связи.

Он считает, что это поможет эффективно выявлять в мессенджерах сообщения, «которые используются экстремистами и террористами», позволит создать возможности для законного доступа к передаваемой террористами информации, а также данным об используемых злоумышленниками устройствах и их местонахождении.

Бастрыкин указал на необходимость продолжения совершенствования законодательства в области противодействия экстремизму в части, которая касается пресечения производства и распространения в интернете экстремистских материалов.

«Не секрет, что молодежь, которая в периоды самоизоляции предоставлена сама себе, часто попадает под влияние экстремистских интернет-сообществ, распространяющих из-за рубежа экстремистскую идеологию и склоняющих отдельных лиц к терроризму», — заявил в интервью изданию «Российская газета» Бастрыкин.

Ранее несколько стран, с которыми Россия планирует подписать соглашения о сотрудничестве в сфере кибербезопасности, назвал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов. Он отметил, что Москва готова сотрудничать со всеми странами по вопросам противодействия угрозам международной информационной безопасности, но в приоритетном порядке будет «развивать диалог с партнерами по ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС».

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бастрыкин ск рф кибербезопасность
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