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Россия опередила страны Восточной Европы по уровню доступности бензина

  /   Обновлено: 26 июля 2021 00:31
Экономика
Россия опередила страны Восточной Европы по уровню доступности бензина
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 26 июля. Россия оказалась на втором месте в рейтинге дешевизны бензина Аи-95 среди 32 стран Европы.

Эксперты РИА Рейтинг провели исследование о стоимости бензина. В статистике по доступности топлива Россия оказалась на 16-м месте — между Италией и Казахстаном. Россияне могут приобрести на среднюю зарплату около тысячи литров 95-го бензина.

Россия по этому показателю опередила Казахстан, Украину, Белоруссию и многие другие страны Восточной Европы. На первом месте оказался Люксембург — жители этой страны могут приобрести 2,6 тысячи литров бензина.

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бензин статистика аи-95
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