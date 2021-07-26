Россия опередила страны Восточной Европы по уровню доступности бензина

Москва, 26 июля. Россия оказалась на втором месте в рейтинге дешевизны бензина Аи-95 среди 32 стран Европы.

Эксперты РИА Рейтинг провели исследование о стоимости бензина. В статистике по доступности топлива Россия оказалась на 16-м месте — между Италией и Казахстаном. Россияне могут приобрести на среднюю зарплату около тысячи литров 95-го бензина.

Россия по этому показателю опередила Казахстан, Украину, Белоруссию и многие другие страны Восточной Европы. На первом месте оказался Люксембург — жители этой страны могут приобрести 2,6 тысячи литров бензина.