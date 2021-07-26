Адвокат объяснила возросшее число разводов в России

Москва, 26 июля. Людям пришлось ждать ослабления карантинных мер, чтобы развестись, пояснила адвокат Виктория Данильченко.

Временное закрытие МФЦ и ЗАГСов привело к тому, что сразу после открытия люди поспешили реализовать задуманное еще до начала пандемии или во время нее и развелись, как только появилась такая возможность, рассказала адвокат в беседе с «Известиями».

«Такая же ситуация и с заключением брака: кто-то передумал, а кто-то дождался, получив возможность дополнительно проверить отношения», — заявила специалист.

За последние два десятилетия люди стали реже вступать в брак. Это связано с изменившимися приоритетами молодежи: все чаще люди предпочитают сожительство официальной регистрации отношений.

На фоне этого недавно россиянам напомнили, как уберечь детскую психику во время развода. Главное — сохранить интеллигентную модель отношений, уверен профессор Пузырев.