Интерес российских пользователей к сериалам вырос на 60% за два года

Москва, 26 июля. Российские пользователи стали на 60% чаще смотреть фильмы и сериалы в интернете за последние два года. Об этом сообщили в информационно-аналитическом агентстве TelecomDaily.

По мнению главы агентства TelecomDaily Дениса Кускова, увеличение просмотров онлайн-контента связано с сокращением количества развлекательных мероприятий, ограничениями работы ресторанов и кинотеатров из-за пандемии коронавируса. Пользователи чаще проводят свободное время дома, что привело к росту частоты просмотров, пишут «Известия».

Исследование показало, что большинство людей смотрят различные онлайн-фильмы и сериалы не менее двух-трех раз в неделю, треть — несколько раз в месяц, каждый седьмой — один-два раза в месяц. Среди российских проектов по количеству просмотров в топ вошли такие картины, как «Мир! Дружба! Жвачка! — 2», «Содержанки» и «Дылды».

Недавно стало известно, что Российский сериал «Вне себя» включен в престижную секцию FORUM EXCLUSIVES международного фестиваля телевизионного контента Series Mania Forum, который пройдет во Франции.