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Тело выпавшего из окна мужчины обнаружили возле дома в Мурино
Происшествия
Тело выпавшего из окна мужчины обнаружили возле дома в Мурино
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Санкт-Петербург, 26 июля. Тело мужчины обнаружено у дома в Мурино Всеволожского района Ленинградской области, устанавливаются обстоятельства его гибели, сообщили в правоохранительных органах.

Сообщение о происшествии поступило в полицию Всеволожска утром 25 июля. По предварительным данным, мужчина выпал из окна 21-этажного дома в городе Мурино, на проспекте Авиаторов Балтики, 1. Обстоятельства случившегося уточняются, сообщает портал 47news.

Пользователи соцсетей сообщают, что мужчина мог упасть с восьмого этажа.

Похожий случай ранее произошел во дворе жилого комплекса «Ласточкино Гнездо» в Невском районе Петербурга. Мужчина средних лет разбился в результате падения с большой высоты.

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