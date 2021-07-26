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Штрафы за нарушение потребительских прав могут увеличить в России
Экономика
Штрафы за нарушение потребительских прав могут увеличить в России
pixabay.com

Москва, 26 июля. Штрафы за нарушение прав потребителей предложили увеличить для торговли, производителей и авиаперевозчиков.

Штрафы могут стать оборотными, то есть будут зависеть от выручки, если организация нарушит права человека, который пользуется ее услугами. Такое предложение Роскомнадзор получил от Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), сообщают «Известия».

Новые штрафы распространяются на обман потребителей, навязывание услуг и дезинформирование покупателей. За эти нарушения сейчас последует санкция в размере от 20 до 50 тысяч рублей. КонфОП считает, что такое наказание — номинальное и не соответствует практикам различных стран.

Министерство экономики России собирается проверить качество государственных и муниципальных услуг. Для этого было предложено консолидировать информацию по ним в одном месте.

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