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Число жертв ДТП с пассажирским автобусом в Хорватии достигло десяти
Происшествия
Число жертв ДТП с пассажирским автобусом в Хорватии достигло десяти
 /  Пресс-служба &quot;Волгабас&quot;

Загреб, 26 июля. Число жертв ДТП с пассажирским автобусом на северо-востоке Хорватии, около города Славонски-Брод выросло до десяти. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Вилли Берош.

Автокатастрофа произошла в воскресенье, 25 июля. Пассажирский автобус съехал с автомагистрали в кювет. По предварительной информации, водитель транспортного средства заснул за рулем. В салоне находились 67 пассажиров. Президент и премьер-министр Хорватии Зоран Миланович и Андрей Пленкович выразили соболезнования родным и близким погибших.

«В автокатастрофе около города Славонски-Брод погибли десять человек, скорая медицинская помощь потребовалась 44 гражданам, 15 из них, включая маленькую девочку, в тяжелом состоянии», — сказал Берош.

Недавно ДТП с участием туристического автобуса произошло в Апшеронском районе на Кубани. В результате аварии, 2 человека погибли и 19 пострадали, передает RT.

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