Спрос на кредитные карты у российской молодежи заметно вырос в 2021 году

Москва, 26 июля. Молодые люди в 2021 году стали гораздо активнее интересоваться оформлением кредитных карт. По сравнению с прошлым годом спрос вырос примерно в три раза.

О спросе на кредитки у российских граждан в возрасте 18–20 лет сообщил финансовый маркетплейс «Сравни.ру». В банках и крупнейших бюро кредитных историй (БКИ) подтвердили тенденцию омоложения держателей карт с заемными средствами.

Повышенный спрос объясняется агрессивным продвижением такого рода кредитов и диджитализацией финансовых инструментов. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что молодежь может увязнуть в долгах в силу юного возраста и нехватки знаний.

Молодым россиянам в возрасте с 18 до 21 года, как стало известно недавно, разрешили оформлять ипотеку. На смягчение условий по оформлению жилищных кредитов решились ряд банков.