Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 01:15
01:07
Общество
Проект о возврате выплаты работающим пенсионерам внесли в Госдуму
01:06
Политика
Врио глав четырех регионов России имеют высокие шансы на отставку
01:05
Общество
Россиянам рассказали, как узаконить тюнинг
01:05
Общество
Пандемия коронавируса повлияла на уровень доверия людей к политикам
01:03
Общество
Новый российский мобильный полк ПВО подтвердил свою эффективность на учениях
01:00
Общество
Мошенники стали чаще охотиться за личными данными россиян
00:53
Общество
Власти ЮАР ослабили ряд ограничений по борьбе с коронавирусом
00:51
Экономика
Глава «Газпрома» назвал плюсы запуска «Северного потока — 2»
00:45
Общество
Адвокат объяснила возросшее число разводов в России
00:42
Общество
Правозащитники предупредили россиян о новой уловке страховщиков
Все новости

Спрос на кредитные карты у российской молодежи заметно вырос в 2021 году
Общество
Спрос на кредитные карты у российской молодежи заметно вырос в 2021 году
pixabay.com

Москва, 26 июля. Молодые люди в 2021 году стали гораздо активнее интересоваться оформлением кредитных карт. По сравнению с прошлым годом спрос вырос примерно в три раза.

О спросе на кредитки у российских граждан в возрасте 18–20 лет сообщил финансовый маркетплейс «Сравни.ру». В банках и крупнейших бюро кредитных историй (БКИ) подтвердили тенденцию омоложения держателей карт с заемными средствами.

Повышенный спрос объясняется агрессивным продвижением такого рода кредитов и диджитализацией финансовых инструментов. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что молодежь может увязнуть в долгах в силу юного возраста и нехватки знаний.

Молодым россиянам в возрасте с 18 до 21 года, как стало известно недавно, разрешили оформлять ипотеку. На смягчение условий по оформлению жилищных кредитов решились ряд банков.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Спрос на кредитные карты у российской молодежи заметно вырос в 2021 году
кредит молодежь кредитные карты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru