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Роспотребнадзор предложил новый метод изучения мутаций коронавируса
Наука
Роспотребнадзор предложил новый метод изучения мутаций коронавируса
pixabay.com

Москва, 26 июля. Ученые Роспотребнадзора предложили не расшифровывать геном вируса целиком, а только ту часть, мутации в которой влияют на важные эпидемиологические свойства коронавируса.

Такой метод позволил бы в два раза ускорить процесс изучения и снизить расходы на исследования, передают «Известия». Специалисты предложили заниматься расшифровкой только фрагментов гена S-гликопротеина, что позволит обеспечить оперативное эпидемиологическое реагирование.

Также ученые предполагают, что в дальнейшем удастся внедрить такой метод в тестирование на коронавирусную инфекцию. Применяющийся сейчас ПЦР-тест не позволяет определить штамм коронавирусной инфекции, а лишь его наличие у пациента.

Недавно дерматолог предупредила, что существует неочевидное проявление COVID-19, которое часто шокирует пациентов. Иногда на коже заболевших появляются пятна, похожие на ожоги.

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ученые коронавирус COVID-19
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