Роспотребнадзор предложил новый метод изучения мутаций коронавируса

Москва, 26 июля. Ученые Роспотребнадзора предложили не расшифровывать геном вируса целиком, а только ту часть, мутации в которой влияют на важные эпидемиологические свойства коронавируса.

Такой метод позволил бы в два раза ускорить процесс изучения и снизить расходы на исследования, передают «Известия». Специалисты предложили заниматься расшифровкой только фрагментов гена S-гликопротеина, что позволит обеспечить оперативное эпидемиологическое реагирование.

Также ученые предполагают, что в дальнейшем удастся внедрить такой метод в тестирование на коронавирусную инфекцию. Применяющийся сейчас ПЦР-тест не позволяет определить штамм коронавирусной инфекции, а лишь его наличие у пациента.

Недавно дерматолог предупредила, что существует неочевидное проявление COVID-19, которое часто шокирует пациентов. Иногда на коже заболевших появляются пятна, похожие на ожоги.