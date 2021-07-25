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Американцы предпочли уволиться вместо возвращения в офис после удаленки
Общество
Американцы предпочли уволиться вместо возвращения в офис после удаленки
pixabay.com

Вашингтон, 25 июля. Привыкшие к удаленной работе сотрудники американских компаний выбирают увольнение вместо возвращения в офис.

Четверо из десяти американцев готовы уйти из своих компаний, если они заставят выйти их в офис после удаленной работы. Некоторые сотрудники готовы отказаться от высокой зарплаты. Об этом говорится в исследовании Института экономики Беккера Фридмана при Чикагском университете.

Опрос прошли более двух тысяч респондентов. Они ответили на вопрос, как бы поступили, если бы с 1 августа им пришлось вернуться в офис. Порядка 58% опрошенных заявили, что выйдут на работу в офис. Еще 36% отметили, что занялись бы поиском работы, которая позволит работать удаленно один–два дня в неделю. И шесть процентов не стали бы мириться с условиями работодателя и ушли бы на другую работу.

Ранее почти 20% россиян выразили готовность покинуть родной город и работать на удаленке. Порядка 19% россиян хотели бы уехать в другой регион при условии дистанционной работы, причем больше всего респонденты хотели бы переехать в Калининград, Санкт-Петербург и Сочи.

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