«Единая Россия» не обсуждала идею вернуть графу «национальность» в паспорт

Москва, 25 июля. Фракция «Единая Россия» в Госдуме не поднимала вопрос возвращения графы «национальность» в российском паспорте.

Такая мера еще не обсуждалась, рассказал первый замглавы думской фракции единороссов Андрей Исаев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Заявление прозвучало в контексте недавнего заявления замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова, который отметил, что стоит поднять этот вопрос для обсуждения. Несмотря на то, что момент очень спорный, идея может быть полезна отдельным категориям граждан, например, представителям коренных малочисленных народов.

Незадолго до этого президент страны Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому украинским чиновникам и военным запретят иметь иностранное гражданство.