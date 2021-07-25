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Сергей Иванов призвал к отмене лимита на легионеров в РПЛ

  /   Обновлено: 25 июля 2021 23:50
Спорт
Сергей Иванов призвал к отмене лимита на легионеров в РПЛ
fc-zenit.ru  /  официальный сайт фк «Зенит».

Москва, 25 июля. Член Совета Безопасности РФ Сергей Иванов заявил, что лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) нужно отменить. Это мнение он высказал после матча между ЦСКА и «Уфой».

Армейский клуб в воскресенье одержал победу над Уфой в рамках первого тура РПЛ. Игра закончилась со счетом 1:0. Взятием ворот отличился нападающий Антон Заболотный на 61-й минуте. В стартовом составе ЦСКА вышел только один иностранец.

«Я за отмену лимита», — сообщил Иванов.

Он добавил, что также выступает за увеличение числа матчей между «топ-клубами по российским меркам». Разговор об изменении лимита на легионеров в РПЛ возник после провального выступления сборной России на чемпионате Европы.

Однако президент «Урала» Григорий Иванов поддерживает существующий лимит. Он заявил, что всегда хотел играть «своими футболистами». Об этом сообщает RT.

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