Москва, 25 июля. Член Совета Безопасности РФ Сергей Иванов заявил, что лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) нужно отменить. Это мнение он высказал после матча между ЦСКА и «Уфой».

Армейский клуб в воскресенье одержал победу над Уфой в рамках первого тура РПЛ. Игра закончилась со счетом 1:0. Взятием ворот отличился нападающий Антон Заболотный на 61-й минуте. В стартовом составе ЦСКА вышел только один иностранец.

«Я за отмену лимита», — сообщил Иванов.

Он добавил, что также выступает за увеличение числа матчей между «топ-клубами по российским меркам». Разговор об изменении лимита на легионеров в РПЛ возник после провального выступления сборной России на чемпионате Европы.

Однако президент «Урала» Григорий Иванов поддерживает существующий лимит. Он заявил, что всегда хотел играть «своими футболистами». Об этом сообщает RT.